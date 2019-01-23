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Завод «Ивеко-АМТ» выпустил 8-тысячный грузовик

Завод «Ивеко-АМТ» выпустил 8-тысячный грузовик

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Завод «Ивеко-АМТ», расположенный в городе Миасс Челябинской области, выпустил 8-тысячный грузовой автомобиль с момента начала производства в 1994 году. Юбилейным автомобилем стал седельный тягач Iveco-AMT 633910 (Trakker AT720T45W) с колесной формулой 6х6, который отправился в компанию «СТО-2000» из Красноярска, в которой уже эксплуатируются более 100 автомобилей Iveco-AMT. Юбилейный автомобиль оказался в составе очередной партии из 20 тягачей, сообщает пресс-служба предприятия.

Комплектация юбилейного автомобиля специально выполнена с учетом требований «СТО-2000». Тягач имеет бело-синюю окраску, двигатель 450 л.с., усиленный передний мост 10 т, раздаточную коробку ZF с функцией отключения переднего моста, дополнительные топливные баки и ряд других специальных опций. Тягачи будут эксплуатироваться в составе автопоезда полной массой 97 т. с бортовыми полуприцепами ООО «Политранс» (г. Челябинск).

Напомним, сборочный завод «ИВЕКО-АМТ» производит грузовые автомобили по лицензии компании Iveco с 1994 года и предлагает клиентам преимущества сборки автомобилей с учетом конкретных потребностей заказчика, будь это крупные международные компании или частные лица. В план производства предприятия на 2018 год были включены модели Trakker и Eurocargo в виде тягачей, самосвалов, сортиментовозов, спецшасси, экскаваторов, пожарных автомобилей. Важным для завода «Ивеко-АМТ» стало выполнение заказов на изготовление партии тягачей Stralis для «Почты России», пожарных автомобилей Eurocargo совместно с компанией «Пеленг» и экскаваторов для «Транснефти», самосвалов Trakker для «Нова».

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили iveco

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