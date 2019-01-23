ТОП-10 моделей-лидеров петербургского рынка SUV в 2018 году

Совсем недавно эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составляли рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников московского авторынка по итогам 2018 года. В этом материале наши специалисты сделали аналогичный рейтинг для Санкт-Петербурга.

Итак, в целом рынок новых SUV в Северной столице за прошлый год составил 55,2 тыс. единиц. Этот результат на 19% больше, чем в 2017 году.

Лидером петербургского рынка кроссоверов и внедорожников второй год подряд оказывается Hyundai Creta. Обладателями этой модели в 2018 году стали 4,5 тыс. петербуржцев – на 5% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку занимает Volkswagen Tiguan, который выбрали 3,1 тыс. жителей Санкт-Петербурга (+16%). Практически тот же результат имеет Mitsubishi Outlander (3,1 тыс. шт.; +17%).

В пятерку самых популярных SUV на рынке Петербурга попали и две модели Renault – Duster (2,4 тыс. шт.; -12%) и Kaptur (2,3 тыс. шт.; -3%). За ними следует Ford Kuga (2,2 тыс. шт.; +12%), KIA Sportage (2,1 тыс. шт.; +44%) и Hyundai Tucson (2 тыс. шт.; +85%).

Девятая строчка рейтинга принадлежит Skoda Kodiaq (1,9 тыс. шт.), объем рынка которого по итогам 2018 года вырос в 7,4 раза. А замыкает рейтинг самых популярных SUV на рынке Санкт-Петербурга Nissan Qashqai с результатом 1,8 тыс. экземпляров (+13%).