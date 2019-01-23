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23.01.19 Прочитали 405 раз

КАМАЗ возобновил производство после зимнего корпоративного отпуска

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Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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КАМАЗ сегодня возобновил работу после двухнедельного корпоративного отпуска. При этом традиционно в штатном режиме работали ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением отчетности, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Корпоративный отпуск не распространяется также на подразделения, отвечающие за продажу автотехники, и работников, задействованных в выполнении заказов по продукции диверсификации. Эти сотрудники компании отдыхают по специально разработанному графику отпусков.

Напомним, согласно бизнес-плану, в 2019 году КАМАЗ должен произвести и реализовать 39 тыс. автомобилей, из них 33 тыс. автомобилей будут поставлены на российский рынок, 6 тыс. – на рынки зарубежных стран. В числе основных задач, которые персоналу компании предстоит решать в текущем году, – организация серийного производства автомобилей КАМАЗ поколения К5, серийного выпуска грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе, а также разработка электробуса поколения «2+». Кроме того, продолжится работа над роботизированными транспортными средствами с автономным и дистанционным управлением.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили производство простои камаз

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