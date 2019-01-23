«Яндекс» предложил автовладельцам новый бортовой компьютер - по типу Android Auto

«Яндекс» разработал бортовой компьютер для автомобилей – по типу Android Auto и Apple CarPlay. Новое устройство можно установить в машину вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Как рассказали «Ъ» в компании, ориентировочная цена новинки – около 30 тысяч рублей.

За эту цену водитель может получить сразу несколько сервисных услуг от «Яндекса», начиная от «Навигатора» и «Погоды» и заканчивая «Музыкой» (с треками разных жанров, эпох и под разное настроение). При этом в заявленную цену обещают включить установку компьютера в сервисном центре, доступ в интернет на шесть месяцев и гарантийное техническое обслуживание. Уже заявлено, что первыми смогут приобрести устройства автолюбители Нижнего Новгорода.

Напомним, что еще в сентябре 2017 года в одном из официальных блогов Яндекс рассказывал, что разработал платформу для мультимедийных систем автомобилей «Яндекс.Авто» с единым интерфейсом и управлением голосом. Уже тогда в качестве основного удобства презентовалось то, что на экране можно будет работать сразу с несколькими сервисами — скажем, в одной части дисплея следить за подсказками Навигатора, а в другой — выбирать радиостанцию. При этом, даже если какой-то сервис неактивен, свою информацию водитель все равно получит: неактивная «Погода» все равно предупредит его о резком похолодании или сильном ветре, а «Навигатор» — о лежачем полицейском.

Занимательно, что всеми этими сервисами можно управлять, даже не касаясь экрана, с помощью голосового помощника «Алиса». Если в дороге сказать: «Давай заедем на заправку», система тут же сама перестроит маршрут.

На данный момент разработаны бортовые компьютеры «от Яндекса» с возможностью установки на автомобили Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY. На очереди - устройства для автомобилей LADA Vesta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Skoda Rapid и KIA Rio.

Напомним, что осенью 2017 года, когда оглашались планы по развитию новой платформы, речь шла о том, что в будущем система сможет сообщать информацию не только от сервисов Яндекса, но и от автомобиля. При более тесном сотрудничестве с автопроизводителями Яндекс обещал «научить» систему вовремя замечать и сообщать водителю о том, что пора долить масло в двигатель или записаться на техобслуживание, а также насытить ее целым рядом других удобных сервисов.