УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» с газобаллонным оборудованием

Ульяновский автозавод продолжил расширение семейства коммерческой модели «Профи» новыми модификациями. Очередное пополнение – УАЗ «Профи» Авторефрижератор с газобаллонным оборудованием (пропан-бутан), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Заказать УАЗ «Профи» Авторефрижератор с заводским газобаллонным оборудованием LPG (пропан-бутан) у официальных дилеров можно будет с февраля 2019 года. УАЗ «Профи» 4х2 с фургоном Авторефрижератор и ГБО в комплектации «Стандарт» оценивается в 1 млн 181 тыс. 900 рублей. Также до 31 января 2019 года действуют скидки – 10% при приобретении «Профи» по программе «УАЗ-Лизинг» и 40 тыс. рублей при покупке по программе «Трейд-ин».

Напомним, первые УАЗ «Профи» с заводским ГБО итальянской фирмы Lovato поступили в продажу на российском рынке в ноябре 2017 года, а в течение 2018-го газобаллонное оборудование опционально стало доступно на большинстве версий «Профи», включая машины с грузовой платформой разной ширины и различными надстройками (изотермический и промтоварный фургон).

Теперь силовой установкой, работающей на пропан-бутане, оснастили модификацию Авторефрижератор. На таких автомобилях двигатель ЗМЗ Про выдает 143 л.с. и 227 Н•м, доступные с 2650 об/мин. Баллон емкостью 100 л расположен слева сбоку. Запас хода в зависимости от условий движения может достигать 900 км.