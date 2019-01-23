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Российский рынок новых электромобилей в 2018 году вырос в 1,5 раза

Российский рынок новых электромобилей в 2018 году вырос в 1,5 раза

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электромобилей в России по итогам 2018 года составил 144 единицы. Этот результат на 51,6% больше, чем в 2017 году (95 шт.).

Свыше половины от этого количества пришлось на одну модель – Nissan Leaf (76 шт.). Далее с большим отставанием от лидера следуют две модели Tesla – Model X и Model S (40 и 12 шт. соответственно).

Отметим также, что в декабре в нашей стране стартовали продажи нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace, обладателями которого в минувшем году успели стать 8 россиян. Кроме этого, за год в РФ было куплено 7 новых экземпляров Renault Twizy и 1 – Tesla Model 3.

В региональном рейтинге рынка электрокаров первенствует Москва – в столице за 2018 год этот показатель составил 46 единиц. На второй позиции находится Приморский край (24 шт.), на третьей – Подмосковье (12 шт.).

Жители Санкт-Петербурга стали владельцами 10 новых электромобилей, а в Краснодарском крае таковых оказалось 5. В Хабаровском крае и Новосибирской области за это время было приобретено по 4 таких машины. Также на 3 новых электрокара стало больше в четырех субъектах РФ, а на 2 – в шести. Еще в 15 регионах страны за прошлый год было куплено по одному электромобилю.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили электромобили nissan tesla renault jaguar jaguar i-pace renault twizy

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