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23.01.19 Прочитали 763 раз

Renault Master получил новые версии в России

Renault Master получил новые версии в России

База данных грузового автосервиса России

15.01.19

MS Excel (xlsx)

34 500 руб.

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Российские дилеры Renault начали прием заказов на новые версии фургона Renault Maste 2019 модельного года.

Как сообщает пресс-служба французской марки, фургон Renault Master доступен с передним и задним приводом, грузоподъемностью от 336 до 2059 кг в зависимости от версии. Впервые в России предлагается линейка переднеприводных версий Renault Master с полной массой 2490 кг. Данные версии могут повсеместно эксплуатироваться в Москве, так как им разрешен въезд как в центр города, так и в зоны «грузового каркаса». К заказу доступны 5 модификаций с полной массой 2490 кг, среди которых клиенты могут выбрать между тремя вариантами длины и высоты фургона. Стартовая версия 2490 кг предлагается по цене от 1 млн 759 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

Наряду с новыми версиями клиенты могут приобрести доступные ранее автомобили Master с полной массой 3500 кг и 4500 кг, выбрав между четырьмя вариантами длины и тремя вариантами высоты кузова. Стоимость версий полной массой 3500 кг и 4500 кг начинается от 2 млн 29 тыс. 990 рублей и 2 млн 485 тыс. 990 рублей соответственно.

Renault Master предлагает несколько вариантов отделки грузового отсека, включая полную обшивку пола и стен деревом (опционально). Надежная фиксация груза обеспечена крепежными кольцами в полу, которые могут быть доукомплектованы кольцами на стенах (опционально). Грузовой отсек отделен от кабины металлической перегородкой, которая может быть дополнена окном или окном с защитной решеткой. Удобный доступ в грузовой отсек автомобиля обеспечивают двери с магнитным креплением, открывающиеся на 270 градусов (опционально).

Renault Master оснащен набором систем безопасности, включающим систему курсовой устойчивости (ESC) последнего поколения с адаптивным контролем нагрузки в стандартной комплектации, а также систему помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) и систему повышенного сцепления (Extended Grip), которая улучшает сцепление с дорогой на сложных покрытиях, таких как снег, грязь или песок.

Фургоны Renault Master оснащаются дизельным двигателем, отвечающим экологическим стандартам Евро-5 и 6-ступенчатой механической трансмиссией. В зависимости от версии мощность двигателя составляет 125 л.с. с крутящим моментом 310 Нм или 150 л.с. с крутящим моментом 350 Нм при 1500 оборотах коленчатого вала. Расход топлива составляет от 7,1 л/100 км в загородном цикле.

В целях адаптации к российским условиям двигатели защищены стальными листами, что повышает безопасность при возможных механических повреждениях. Кроме того, в стандартной комплектации устанавливается система подогрева топливного фильтра, которая обеспечивает стабильный запуск двигателя в холодное время года. Отдельно стоит отметить, что механизм ГРМ Renault Master приводится в движение цепью, что положительно влияет на его надежность и снижает эксплуатационные расходы.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили новинки новые версии renault renault master

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