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Список электронных госуслуг расширен: в него включено предоставление сведений из ЭПТС

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Сегодня на официальном сайте Правительства РФ опубликовано распоряжение №33-р, которое расширяет список электронных услуг, доступных на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В этот список теперь включено предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств.

В пояснительной справке к документу говорится, что именно теперь начнется активная работа по выведению этих сведений на Единый портал, и в последующем эти госуслуги станут там доступны.

Остается напомнить, что российский автомобильный мир в конце 2018 года начал поэтапно переходить на электронные паспорта. Новая система призвана упорядочить, очистить от ошибок, упростить и «сделать прозрачными» целый ряд процессов, связанных с регистрационными действиями по транспорту, с его техническим осмотром и обслуживанием, а также ряд других.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электронные паспорта электронный птс

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