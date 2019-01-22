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Audi объявила спецпредложения на покупку автомобилей в январе и феврале

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АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Компания Audi Россия объявила о действии специальных условий, которые распространяются на весь модельный ряд Audi и действуют до 28 февраля 2019 года. Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В программе AudiМания участвуют самые популярные и востребованные модели линейки Audi: Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A7, Audi A8, Audi Q5 и Audi Q7. В зависимости от выбранной модели выгода при покупке может достигать 13,6% от розничной цены. Так, при покупке кроссовера Audi Q5 2018 года выпуска с эффективным бензиновым двигателем 2.0 TFSI мощностью 249 л.с. максимальная выгода составит 220 тыс. рублей. Кроме того, клиент получает дополнительные преимущества при сдаче автомобиля в трейд-ин с выгодой до 110 тыс. рублей. Для всех желающих приобрести компактный кроссовер в январе и феврале действует также специальная кредитная ставка 7%.

Модели серии Premium с расширенным списком самого современного оборудования и опций также предлагаются на особых условиях. Так, Audi A3 Premium 1.4 TFSI доступен по цене от 1 млн 545 тыс. рублей, Audi A4 Premium 1.4TFSI – от 1 млн 925 тыс. рублей, Audi A5 Sportback Premium 2.0 TDI – от 2 млн 835 тыс. рублей.

Также эксклюзивные условия предлагаются на покупку заряженных моделей Audi RS 6, Audi RS 7, Audi RS 5 и Audi R8 из спортивной линейки Audi Sport.

Добавим также, что на приобретение автомобилей, участвующих в программе AudiМания, действуют специальные условия по программам Audi Credit Comfort и Trade-in. Преимущества кредитных программ Audi заключаются в возможности оформления кредита непосредственно в дилерском центре, отсутствии комиссии, рассмотрении заявки в течение двух часов, отсутствии ограничений на место регистрации клиента, возможности включения в кредит страховой премии КАСКО, а также возможности оформления автомобиля на третье лицо.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Audi реализовали 16216 автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки спецпредложения audi

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