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23.01.19 Прочитали 991 раз

Автомобили Smart подорожали на 20 – 30 тысяч рублей

Автомобили Smart подорожали на 20 – 30 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в январе две модели Smart – семейство ForTwo и хэтчбек ForFour – прибавили в цене от 20 до 30 тыс. руб. во всех своих комплектациях.

Теперь купе Smart ForTwo, представленный на российском рынке в двух комплектациях Pure и Turbo, доступен за 910 и 1 340 тыс. руб. соответственно. Кабриолет ForTwo в своей единственной комплектации Тurbo оценивается в 1 420 тыс. руб. Новые цены на хэтчбек Smart ForFour в двух комплектациях – Pure и Turbo – составляют 910 и 1 360 тыс. руб. соответственно.

Все версии автомобилей Smart оснащается бензиновым двигателем объемом 0,9 или 1 л (мощностью 71 или 90 л.с. соответственно) и имеют задний привод.

Отметим также, что по итогам 2018 года в России было реализовано 689 автомобилей марки Smart. Это на 26% ниже результата 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены премиум-марки авторынок россии smart

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