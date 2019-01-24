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Datsun в 2018 году реализовал в России более 20,5 тыс. автомобилей

Datsun в 2018 году реализовал в России более 20,5 тыс. автомобилей

Портрет российского автовладельца

23.10.18

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Российские дилеры Datsun в 2018 году реализовали 20559 автомобилей, что на 16% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,1%, сообщает пресс-служба Datsun.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в прошлом году составили 18195 машин (-8%). Хэтчбек Datsun mi-DO в прошлом месяце разошелся в количестве 2364 экземпляра (-51%).

В течение 2018 года Datsun в рамках специальной программы «Datsun для бизнеса», предлагающей специальные условия сотрудничества для корпоративных клиентов, расширил портфель клиентов и увеличил продажи более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как отмечает глава Datsun в России Андрей Чирков, с момента запуска в России было продано более 100 тыс. автомобилей Datsun, и бренд продолжает развиваться на российском рынке. «Наша главная задача сегодня – предложить покупателям наилучший опыт взаимодействия с брендом: это высокие стандарты обслуживания, специальные программы для покупки новых автомобилей и интересные предложения для действующих владельцев Datsun», – заявил Андрей Чирков.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи datsun

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