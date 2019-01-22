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LADA Granta в 2018 году стала лидером рынка в Поволжье и Сибири

LADA Granta в 2018 году стала лидером рынка в Поволжье и Сибири

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.12.18

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам 2018 года. Согласно результатам исследования, в минувшем году LADA Granta завоевала первенство в двух из них.

Так, в минувшем году жители Приволжского ФО стали обладателями 43,9 тыс. автомобилей LADA Granta – на 8% больше, чем в 2017-м. На втором месте в списке их предпочтений располагается LADA Vesta (38,4 тыс. шт.; +28%), на третьем – KIA Rio (23,7 тыс. шт.; -15%). В пятерку лидеров здесь также попадают Hyundai Creta (15,4 тыс. шт.; +24%) и LADA XRAY (13,5 тыс. шт.; -2%). Всего же в 2018 году объем рынка новых легковых автомобилей в Поволжье составил 388,7 тыс. единиц, что на 8% больше, чем годом ранее.

Рынок Сибирского ФО в прошлом году достиг отметки 106,5 тыс. новых легковых автомобилей, показав рост в 17%. Первенство на местном рынке также принадлежит LADA Granta, объем реализации которой за отчетный период составил 6,1 тыс. автомобилей (+19%). В тройке лидеров также LADA Vesta (5,8 тыс. шт.; +57%) и KIA Rio (5,6 тыс. шт.; +6%). В первой пятерке оказались и две модели Hyundai – кроссовер Creta (5,2 тыс. шт.; +36%) и седан Solaris (3,9 тыс. шт.; -20%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили самые популярные автомобили на рынках Дальнего Востока, Северного Кавказа и Урала.

, источник: www.autostat.ru

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