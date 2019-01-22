Mitsubishi в 2019 году планирует увеличить продажи в России на 10%

Компания «ММС Рус» представила свои планы развития на 2019 год, согласно которым намерена увеличить продажи на 10% до более 50 тыс. автомобилей. Главными задачами на 2019 год компания считает обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, разработку новых поддерживающих программ для стимулирования продаж. Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», в 2019 году более 40 официальных дилерских брендов будут переоформлены согласно новым стандартам бренда.

Главный запуск года – Mitsubishi L200 – состоится в марте. Россия – одна из первых стран в мире запустит новую модель, мировая премьера которой состоялась в ноябре прошлого года. Новый L200 производится на заводе в Лаем Чабанг под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в Таиланде.

«На фоне замедления роста автомобильного рынка мы ожидаем, что и в 2019 году наша положительная динамика продолжится. Поэтому, следуя долгосрочной стратегии бренда, компания продолжит реализовывать амбициозные планы по возвращению Mitsubishi Motors на лидирующие позиции. В качестве целевого показателя объема продаж на 2019 год мы заявляем более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли рынка легковых автомобилей в России. За последние два года мы сделали заметный рывок, теперь пришло время ставить перед собой реалистичные цели и прагматично идти к их выполнению, несмотря на очевидные сложности», – заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Напомним, по итогам 2018 года в России было реализовано 45390 автомобилей Mitsubishi (+86%), увеличив свою долю рынка до 2,5%. Как отмечается, каждая из моделей Mitsubishi занимает лидирующие позиции в своих сегментах, что подтверждает правильность выбранной продуктовой и маркетинговых стратегий.