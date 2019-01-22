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Что ждет российский авторынок в 2019 году?

Что ждет российский авторынок в 2019 году?

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

PDF, 43 стр.

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Начало года – традиционное время составления прогнозов, и крупнейшие игроки автомобильного рынка уже озвучили свои сценарии развития на 2019 год. Так, комитет автопроизводителей АЕБ прогнозирует резкое замедление темпов роста – до 3,6% по сравнению с 12,8%, которые показал рынок в 2018 году. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) дает еще более осторожную цифру – плюс 3% как для новых, так и для подержанных автомобилей.

Четвертый квартал 2018 года уже показал снижение темпов роста - в декабре рынок поднялся только на 5,6%, хотя месяцем ранее темпы были выше – рост на 10,1%. Прогнозируемого ажиотажного спроса из-за повышения НДС в декабре не случилось, и на дальнейшее замедление роста автомобильного рынка будут оказывать влияние различные факторы, которые могут сыграть как в плюс, так и в минус.

Как в условиях кризиса изменится поведение покупателей, какие макроэкономические факторы сыграют ключевую роль, какие меры предпримет государство для поддержки отрасли, и как в конечном итоге это повлияет на развитие авторынка в России – все эти темы будут обсуждаться на форуме автомобильного бизнеса ForAuto – 2019, который пройдет в Москве 20 февраля 2019 года.

Участники форума – эксперты рынка, руководители крупнейших дилерских холдингов, представители банков, лизинговых и страховых компаний - в ходе панельной дискуссии обсудят основные рыночные тенденции текущего момента и выскажут мнение о наиболее вероятных сценариях развития авторынка. Ознакомиться с программой Форума можно тут

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии конференции автостат forauto прогноз авторынка прогнозы

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