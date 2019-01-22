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ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Урала в 2018 году
  • 22.01.19 - 10:36

    ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Урала в 2018 году
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ТОП-10 популярных кроссоверов и внедорожников на рынке Москвы в 2018 году

Hyundai Creta - снова лидер рейтинга

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.12.18

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В 2018 году жители российской столицы стали обладателями 117,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников – на 22% больше, чем годом ранее. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» предлагают вашему вниманию рейтинг самых популярных таких моделей.

Итак, в сегменте SUV на первом месте в списке предпочтений у москвичей в прошлом году был кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 7,9 тыс. единиц (+4%).

Вторую строчку занял Volkswagen Tiguan, объем рынка которого за год вырос на 19% и составил 6,4 тыс. единиц. Третье место принадлежит Nissan X-Trail с результатом 5,2 тыс. единиц (+17%).

В пятерку лидеров столичного рынка SUV также попали Renault Kaptur (4,8 тыс. шт.; +31%) и KIA Sportage (4,6 тыс. шт.; +20%).

Шестая строчка принадлежит Nissan Qashqai (4,1 тыс. шт.; +13%). За ним следуют Mitsubishi Outlander (4,1 тыс. шт.; +39%), KIA Sorento (3,7 тыс. шт.; +61%) и Toyota RAV4 (3,7 тыс. шт.; -13%).

Замыкает ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников московского рынка Skoda Kodiaq, продажи которого по итогам 2018 года выросли в 7,1 раза и составили 3,4 тыс. единиц.

, источник: www.autostat.ru

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