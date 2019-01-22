КАМАЗ поставил спецтехнику для австрийской компании

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Четыре спецавтомобиля-булитовоза на шасси КАМАЗ ВАНКОР-6522-RT пополнили автопарк австрийской компании «Петро Велт Технолоджис» (PeWeTe), которая работает в области нефтегазовых услуг и широко представлена в России и Казахстане.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, булитовозы, разработанные официальным дилером КАМАЗа – компанией РИАТ, переданы предприятию «КАТКонефть» (входит в группу PeWeTe). Они будут обслуживать нефтяные месторождения в Когалыме. Ранее австрийская компания приобрела несколько единиц проппантовозов и манифольдовозов на шасси «КАМАЗ» с доработками РИАТ для работы на месторождениях в районах Когалыма, Нижневартовска и Пыть-Яха.

Отметим, что булитовоз – один из ключевых «инструментов» во флоте ГРП (гидроразрыв нефтяного или газового пласта). Основное назначение этого автомобиля – транспортировка, самопогрузка-выгрузка и установка специальных емкостей объемом 50 куб.м. для жидких и сыпучих реагентов, используемых при ГРП. Погрузка булита производится путем подтягивания груза, с использованием установленной на платформе гидролебедки и поворотно-опорной трубы для движения груза при погрузке и разгрузке. Также этот спецавтомобиль используется для перевозки и самостоятельной (без применения автокрана) погрузкой и выгрузкой блочного оборудования, контейнеров, спецемкостей с химическими реагентами, манифольдов высокого давления и другого крупногабаритного оборудования, используемого при проведении ГРП и в других технологиях нефтегазосервиса.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили спецтехника камаз

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