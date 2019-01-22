Lexus в 2018 году установил рекорд продаж в России

Российские дилеры Lexus в 2018 году реализовали 24312 автомобилей (+3%), что стало абсолютным рекордом за всю историю присутствия Lexus на российском рынке. В сегменте производителей премиальных автомобилей доля Lexus достигла 15,7%, что позволило бренду занять третье место в данном сегменте третий год подряд, сообщает пресс-служба японской марки.

Самой популярной моделью Lexus в 2018 году стал премиальный кроссовер RX. Для этой модели минувший год стал рекордным по объему продаж в России. На Lexus RX свой выбор остановил 9781 российский клиент (+4%), что позволило модели занять лидирующую позицию в сегменте E-SUV-Premium с долей 24,4%. Вторым по уровню спроса в линейке Lexus стал премиальный кроссовер NX, реализованный в 2018 году в количестве 7222 единиц. Также в тройку наиболее популярных моделей Lexus в России вошел флагманский внедорожник LX с показателем 4653 проданных автомобиля. Как отмечается, по итогам 2018 года Lexus занял первое место по объему продаж в сегменте премиальных внедорожников в России, реализовав 22332 кроссовера и внедорожника.

Также стабильной популярностью у россиян пользуется бизнес-седан Lexus ES, на котором в 2018 году свой выбор остановило 1436 клиентов. Тем самым модель сохранила лидирующие позиции в линейке седанов бренда Lexus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине января российские дилеры Lexus начали приема заказов на новый компактный кроссовер Lexus UX. В России новинка доступна в двух версиях – UX 200 и UX 250h – по цене от 2 млн 316 тысяч до 3 млн 736 тыс. рублей.