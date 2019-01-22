Казахстанский автопром в 2018 году занял половину местного авторынка

По итогам 2018 года на территории Казахстана было произведено 32298 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 64,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», сбыт отечественных автозаводов вырос на 57,5% и достиг 29931 машины. В результате рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 49,1% против 37,4% в 2017 году.

Производство легковых автомобилей в 2018 году выросло на 78,8%, достигнув значения 30016 единиц. Из них 18250 машин (60,8%) приходится на долю АО «АЗИЯ АВТО», а 11766 единиц (39,2%) было выпущено ТОО «СарыаркаАвтоПром». Выпуск автобусной техники (356 шт.) по итогам 2018 года сократился в 1,8 раза. Производство грузовых автомобилей (1173 шт.) и специализированной автотехники (243 шт.) также снизилось на 28,3% и 7,3% соответственно. Выпуск прицепов вырос с 250 до 510 единиц.

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 2018 года составили LADA (13146 шт.), Hyundai (8433 шт.), KIA (2635 шт.), JAC (1125 шт.) и Chevrolet (1082 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Skoda (835 шт.), Ravon (552 шт.), Peugeot (149 шт.) и SsangYong (16 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADA 4x4 (3468 шт.), LADA Granta (3428 шт.) и LADA Vesta (2955 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Tucson (2692 шт.), Lada Largus (2020 шт.), Hyundai Elantra (1985 шт.), Hyundai Accent (1917 шт.), Hyundai Creta (1581 шт.), KIA Sportage (903 шт.) и LADA XRAY (856 шт.).

«Казахстанский автопром продолжает свой планомерный рост на протяжении двухлетнего периода. В 2018 году объемы выпуска были увеличены на две трети и приблизились к докризисным цифрам 2014 года. Еще более красноречивым свидетельством отраслевой динамики стала рекордная рыночная доля отечественных автопроизводителей, в декабре превысившая отметку в 56%. Более половины покупателей новых легковых автомобилей в финале минувшего года выбрали одну из моделей казахстанских автозаводов. Мы рассчитываем, что в 2019 году растущий рыночный спрос и возможности программы льготных автокредитов позволят обновить исторический максимум производственных показателей и преодолеть рубеж в 40 тысяч автомобилей, сошедших с конвейеров казахстанских предприятий», – комментирует председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.