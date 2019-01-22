Горячая новость

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Урала в 2018 году
  • 22.01.19 - 10:36

    ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Урала в 2018 году
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «МАНГО ТЕЛЕКОМ» предложила автоиндустрии облачный колл-центр
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей MPV в 2018 году

    BYD Song Max - самая динамичная в продажах модель 2018 года.

Вся аналитика

Инфографика

Владельцы каких автомобилей больше других любят компьютерные игры?
  • 22.01.19

    Владельцы каких автомобилей больше других любят компьютерные игры?
Все публикации

Видео

Блиц-интервью Вячеслава Галузинского («Лифан Моторс Рус»)
  • 14.04.17

    Блиц-интервью Вячеслава Галузинского («Лифан Моторс Рус»)
Все видео

22.01.19 Прочитали 1541 раз

Genesis предоставит 115 автомобилей для гостей и участников Российского инвестиционного форума

Genesis предоставит 115 автомобилей для гостей и участников Российского инвестиционного форума

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Марка Genesis в четвертый раз выступит официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума, который пройдет с 14 по 15 февраля 2019 года в Сочи. Организаторам мероприятия будет передано 115 полноприводных седанов Genesis G80 для обеспечения комфортного перемещения гостей и участников форума, сообщает пресс-служба корейской марки.

«Мы ценим наше многолетнее сотрудничество с Фондом «Росконгресс» и возможность в очередной раз выступить партнером Российского инвестиционного форума – одного из самых значимых событий в экономической жизни страны», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Напомним, на российском рынке бренд Genesis представлен с сентября 2016 года. Первая модель бренда – это флагманский седан G90. Вторая модель – бизнес-седан G80 – появилась в России марте 2017 года. В апреле 2018 года на российском рынке появился спортивный седан G70. До конца 2021-го года модельный ряд Genesis будет насчитывать 6 моделей, что поможет бренду усилить свое присутствие на мировом рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Genesis реализовали 1831 автомобиль, что на 78% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки в России стал бизнес-седан Genesis G80 – в прошлом году было реализовано 925 автомобилей этой модели. Спортивный седан Genesis G70, который поступил в продажу в апреле 2018-го, до конца года нашел 680 покупателей. Флагманский седан Genesis G90 разошелся в количестве 226 единиц. В первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки genesis g80 genesis

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Genesis передал 160 автомобилей организаторам Восточного экономического форума

24 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика
Загрузка...