Genesis предоставит 115 автомобилей для гостей и участников Российского инвестиционного форума

Марка Genesis в четвертый раз выступит официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума, который пройдет с 14 по 15 февраля 2019 года в Сочи. Организаторам мероприятия будет передано 115 полноприводных седанов Genesis G80 для обеспечения комфортного перемещения гостей и участников форума, сообщает пресс-служба корейской марки.

«Мы ценим наше многолетнее сотрудничество с Фондом «Росконгресс» и возможность в очередной раз выступить партнером Российского инвестиционного форума – одного из самых значимых событий в экономической жизни страны», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Напомним, на российском рынке бренд Genesis представлен с сентября 2016 года. Первая модель бренда – это флагманский седан G90. Вторая модель – бизнес-седан G80 – появилась в России марте 2017 года. В апреле 2018 года на российском рынке появился спортивный седан G70. До конца 2021-го года модельный ряд Genesis будет насчитывать 6 моделей, что поможет бренду усилить свое присутствие на мировом рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Genesis реализовали 1831 автомобиль, что на 78% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки в России стал бизнес-седан Genesis G80 – в прошлом году было реализовано 925 автомобилей этой модели. Спортивный седан Genesis G70, который поступил в продажу в апреле 2018-го, до конца года нашел 680 покупателей. Флагманский седан Genesis G90 разошелся в количестве 226 единиц. В первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90.