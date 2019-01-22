РОАД прогнозирует рост российского авторынка на 3% в 2019 году

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозирует в 2019 году рост продаж новых легковых и подержанных автомобилей в России на 3%. Как заявил президент РОАД Олег Мосеев, несмотря на оптимистичный прогноз, количество дилерских центров в России продолжает сокращаться, что не позволяет говорить о стабильности в авторитейле.

Напомним, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России увеличились на 12,8% и составили 1 млн 800 тыс. 591 единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. По прогнозу ассоциации, в 2019 году российский авторынок может вырасти на 3,6% до 1,87 млн машин.

Что касается вторичного авторынка, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году продажи автомобилей с пробегом в России составили 5 млн 425,5 тыс. единиц, что на 2,4% выше показателя годичной давности.