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22.01.19 Прочитали 1647 раз

Автомобили Audi получили обновленные ценники

Audi

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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Вслед за Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen еще один автопроизводитель из Германии – Audi – пересмотрел цены на свою продукцию.

Так, из 20 моделей, представленных в России, 15 получили обновленные ценники, при этом некоторые из них стали дешевле, а другие – ожидаемо подорожали. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга рекомендованных розничных цен* на новые автомобили в России.

Седан Audi A3 подешевел в двух начальных комплектациях на 70 – 75 тыс. руб., тогда как остальные его версии прибавили по 40 – 41 тыс. руб.

На 75 тыс. руб. снизились цены на две комплектации у другого седана – А4, причем одна из них является базовой. Остальные версии Audi A4 подорожали на 45 – 66 тыс. руб. Лифтбек Audi A5 Sportback в одной из комплектаций стал дешевле на 65 тыс. руб., прибавив в остальных по 70 – 85 тыс. руб. Оставшиеся модели Audi получили прибавку в большинстве своих комплектаций на сумму от 40 до 265 тыс. руб.

Таким образом, новые ценовые диапазоны на самые популярные модели Audi теперь выглядят следующим образом:

А3 Sedan – от 1 545 до 2 152 тыс. руб.;

A3 Sportback – от 1 858 до 2 140 тыс. руб.;

A4 бензин – от 1 925 до 2 815 тыс. руб., дизель – от 2 450 до 2 660 тыс. руб.;

A4 Avant бензин – от 2 205 до 2 900 тыс. руб., дизель – 2 530 до 2 745 тыс. руб.;

A5 Coupe дизель – 2 845 тыс. руб., бензин – 3 055 тыс. руб.;

A5 Sportback бензин – от 2 600 до 3 055 тыс. руб., дизель – от 2 835 до 2 845 тыс. руб.;

А6 – от 3 995 до 6 210 тыс. руб.;

А7 Sportback – от 4 565 до 5 235 тыс. руб.;

А8 – от 6 245 до 9 003 тыс. руб.;

A8L – от 7 060 до 9 051 тыс. руб.;

Q5 – от 3 270 до 3 405 тыс. руб.;

Q7 бензин – от 3 995 до 5 405 тыс. руб., дизель – от 4 570 до 5 800 тыс. руб.

Отметим, что без изменений остались цены на кроссоверы Audi Q3 и Q8, универсал RS4 Avant, а также спортивные купе ТТ и ТТ RS.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление цен на 18 моделей Audi было зафиксировано в сентябре прошлого года и составило сумму от 25 до 330 тыс. руб.

Всего же по итогам 2018 года в России было реализовано 16 216 автомобилей марки Audi, что на 4% ниже, чем в 2017 году.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

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