ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Урала в 2018 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Уральском ФО составил 158,2 тыс. единиц, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Среди моделей лидером уральского авторынка в минувшем году стала LADA Vesta - автомобили данного семейства разошлись тиражом в 10,8 тыс. единиц (+73%). На второй строчке расположился KIA Rio с результатом 9,9 тыс. реализованных экземпляров (+0,2%). Третье место принадлежит LADA Granta, обладателями которой в прошлом году стали 9,7 тыс. жителей Уральского ФО (+17%).

В пятерку лидеров местного рынка также вошли и две модели Hyundai - кроссовер Creta (6,7 тыс. шт.; +38%) и седан Solaris (5,4 тыс. шт.; -27%). Помимо них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей Уральского ФО по итогам прошлого года попали: Volkswagen Polo (5,4 тыс. шт.; +27%), Renault Duster (4,4 тыс. шт.; +2%), LADA XRAY (4,2 тыс. шт.; +25%), LADA Largus (4,1 тыс. шт.; +63%) и Toyota RAV4 (4 тыс. шт.; +1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что LADA Granta, занявшая в годовом рейтинге третью позицию, по итогам декабря оказалась лидером уральского рынка новых легковых автомобилей.