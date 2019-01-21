Горячая новость

ТОП-10 моделей-лидеров авторынка Северного Кавказа в 2018 году
  • 21.01.19 - 15:45

    ТОП-10 моделей-лидеров авторынка Северного Кавказа в 2018 году
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей MPV в 2018 году

    BYD Song Max - самая динамичная в продажах модель 2018 года.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году
  • 21.01.19

    Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году
Все публикации

Видео

Про автомобили серьезно и несерьезно
  • 13.01.15

    Про автомобили серьезно и несерьезно
Все видео

22.01.19 Прочитали 232 раз

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Урала в 2018 году

Лидером этого рейтинга впервые стала LADA Vesta

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.12.18

MS Excel (xlsx)

от 4 235 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Уральском ФО составил 158,2 тыс. единиц, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Среди моделей лидером уральского авторынка в минувшем году стала LADA Vesta - автомобили данного семейства разошлись тиражом в 10,8 тыс. единиц (+73%). На второй строчке расположился KIA Rio с результатом 9,9 тыс. реализованных экземпляров (+0,2%). Третье место принадлежит LADA Granta, обладателями которой в прошлом году стали 9,7 тыс. жителей Уральского ФО (+17%).

В пятерку лидеров местного рынка также вошли и две модели Hyundai - кроссовер Creta (6,7 тыс. шт.; +38%) и седан Solaris (5,4 тыс. шт.; -27%). Помимо них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей Уральского ФО по итогам прошлого года попали: Volkswagen Polo (5,4 тыс. шт.; +27%), Renault Duster (4,4 тыс. шт.; +2%), LADA XRAY (4,2 тыс. шт.; +25%), LADA Largus (4,1 тыс. шт.; +63%) и Toyota RAV4 (4 тыс. шт.; +1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что LADA Granta, занявшая в годовом рейтинге третью позицию, по итогам декабря оказалась лидером уральского рынка новых легковых автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили уфо модели-лидеры федеральные округа lada lada vesta kia kia rio lada granta hyundai creta hyundai solaris volkswagen polo renault renault duster lada xray lada largus toyota toyota rav4

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

«Заряженные» седаны LADA Vesta начали поступать к дилерам

сегодня, 09:23

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году

вчера, 14:00

Вся инфографика