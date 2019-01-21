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21.01.19 Прочитали 830 раз

Geely объявила сроки старта продаж нового кроссовера Emgrand X7

Geely объявила сроки старта продаж нового кроссовера Emgrand X7

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

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Российские дилеры Geely с 23 января начнут продажи нового кроссовера Emgrand X7. Тогда же будут объявлены рекомендованные розничные цены на новинку, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, основные изменения коснулись сразу восьми аспектов: шумоизоляция, уровень комфорта, управляемость, интерьер, экстерьер, безопасность, силовые агрегаты и качество материалов.

У рестайлингового Emgrand X7 более современными стали передняя и задняя части автомобиля. От международной команды дизайнеров Geely кроссовер получил острый взгляд и фирменную решетку радиатора в виде концентрической вселенной. Ярким акцентом в современном облике кроссовера стали светодиодные дневные ходовые огни в форме «ковша Большой Медведицы».

Благодаря комплексу систем активной безопасности ESP производства Bosch поколения 9.1, владельцы и пассажиры Emgrand X7 будут еще увереннее чувствовать себя в пути. Ассистенты вождения защитят от опрокидывания, помогут при торможении, подъеме, спуске и в других ситуациях на дороге. Кроме того, для защиты водителя и пассажиров предназначены шесть подушек безопасности, которые сработают при получении аварийного сигнала.

Особое внимание команда Geely уделила модернизации салона. Новый дизайн получила цифровая приборная панель, в салоне также появился 9-дюймовый сенсорный дисплей, который в простом и понятном виде представляет всю актуальную информацию об автомобиле, окружающей обстановке и дублирует информацию со смартфона при подключении.

Водитель и пассажиры по достоинству оценят функциональность просторного салона, который оборудован удобными отсеками и нишами для хранения различных вещей в количестве 28 штук, а также разъемами USB.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили geely geely emgrand x7

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