Geely объявила сроки старта продаж нового кроссовера Emgrand X7

Российские дилеры Geely с 23 января начнут продажи нового кроссовера Emgrand X7. Тогда же будут объявлены рекомендованные розничные цены на новинку, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, основные изменения коснулись сразу восьми аспектов: шумоизоляция, уровень комфорта, управляемость, интерьер, экстерьер, безопасность, силовые агрегаты и качество материалов.

У рестайлингового Emgrand X7 более современными стали передняя и задняя части автомобиля. От международной команды дизайнеров Geely кроссовер получил острый взгляд и фирменную решетку радиатора в виде концентрической вселенной. Ярким акцентом в современном облике кроссовера стали светодиодные дневные ходовые огни в форме «ковша Большой Медведицы».

Благодаря комплексу систем активной безопасности ESP производства Bosch поколения 9.1, владельцы и пассажиры Emgrand X7 будут еще увереннее чувствовать себя в пути. Ассистенты вождения защитят от опрокидывания, помогут при торможении, подъеме, спуске и в других ситуациях на дороге. Кроме того, для защиты водителя и пассажиров предназначены шесть подушек безопасности, которые сработают при получении аварийного сигнала.

Особое внимание команда Geely уделила модернизации салона. Новый дизайн получила цифровая приборная панель, в салоне также появился 9-дюймовый сенсорный дисплей, который в простом и понятном виде представляет всю актуальную информацию об автомобиле, окружающей обстановке и дублирует информацию со смартфона при подключении.

Водитель и пассажиры по достоинству оценят функциональность просторного салона, который оборудован удобными отсеками и нишами для хранения различных вещей в количестве 28 штук, а также разъемами USB.