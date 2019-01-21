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Renault в 2018 году сохранила продажи в России на прежнем уровне

Renault в 2018 году сохранила продажи в России на прежнем уровне

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Российские дилеры Renault по итогам 2018 года реализовали 137062 автомобиля, что соответствует уровню предыдущего года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,6%, согласно данным АЕБ. Как отмечают в компании Renault, продажи марки остались на прежнем уровне в ожидании выхода на рынок нового купе-кроссовера Arkana в 2019 году.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом году на нем остановили свой выбор 41409 потребителей (-6%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 31599 единиц (+5%). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 30285 реализованных автомобилей (-34%). Продажи кроссовера Kaptur составили 30042 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, в том числе в новой серии Stepway City. С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получили автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.). Кроме того, компания Renault Россия представила фургон Dokker Stepway, который появится в продаже в первой половине 2019 года.

Как говорит генеральный директор группы «Петровский Автоцентр» Антон Солдунов, аудитория Logan Stepway и Sandero Stepway – это покупатели, которые рассматривают бюджетные кроссоверы для езды по городу, то есть та часть аудитории кроссоверов, которым он не нужен для испытаний на прочность по бездорожью.

«Идея серии Stepway – доработать модели, чтобы повысить их проходимость. Некоторые примеры таких модификаций – защитные накладки на пороги, передний и задний бамперы, расширители арок и высокий дорожный просвет. Это все еще переднеприводные автомобили и они не предназначены для агрессивной езды по бездорожью, но стали гораздо удобнее для движения по городским дорогам низкого качества или преодоления мелких препятствий. На грунтовой дороге они чувствуют себя также гораздо приятнее, уменьшается риск повреждения кузова», – отмечает Антон Солдунов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи renault

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