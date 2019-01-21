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«Авторусь» открыла первый дилерский центр Renault

«Авторусь» открыла первый дилерский центр Renault

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

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ГК «Авторусь» объявила о начале сотрудничества с французской маркой Renault, расширяя портфель автомобильных брендов.

Как сообщает пресс-служба ГК «Авторусь», новый центр открылся в январе в Подольске на базе существующего мультибрендового комплекса компании, в котором уже представлены марки Skoda, Volkswagen, KIA и Hyundai. Renault Авторусь Подольск – первый, но не последний дилерский центр бренда в активе компании: на будущее запланировано открытие других автосалонов, представляющих марку.

В шоу-руме представлен весь актуальный модельный ряд бренда, за исключением электромобилей. Renault Авторусь Подольск также работает с коммерческим автотранспортом и подержанными автомобилями, максимально удовлетворяя потребности частных и корпоративных клиентов. Ожидается, что к середине 2019 года объем продаж составит до 50 автомобилей в месяц, а самыми востребованными моделями станут флагманы бренда – внедорожник Renault Duster и кроссовер Renault Kaptur.

Автосалон предлагает клиентам полный спектр услуг по продаже автомобилей, включая прохождение тест-драйва, возможность сдать старый автомобиль в trade-in, все виды страхования и программу кредитования с компенсацией от представительства Renault в России.

Площадь нового дилерского центра составляет 1700 кв.м, из которых 500 кв.м приходится на сервисную зону, предоставляющую широкий перечень услуг по ремонту, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей, а также продаже запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона обладает высокой проходимостью и позволит оперативно решать проблемы любой степени сложности, обслуживая до 20 автомобилей в день.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Renault реализовали 137062 автомобиля, что соответствует уровню предыдущего года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,6%, согласно данным АЕБ. Как отмечают в компании Renault, продажи марки остались на прежнем уровне в ожидании выхода на рынок нового купе-кроссовера Arkana в 2019 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры renault

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