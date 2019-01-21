Авторынок Украины в 2018 году сократился на 3%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем украинского рынка новых легковых автомобилей по итогам 2018 года составил 77,4 тыс. единиц, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. При этом в декабре на Украине было продано 6,8 тыс. машин – на 25% ниже результата годичной давности.

В минувшем году лидером местного рынка стала японская Toyota с 9,5 тыс. реализованных автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году. На втором месте – французская Renault с показателем 9,4 тыс. штук (-0,2%). Эксперты отмечают, что эти две марки занимают почти четверть (24,3%) всего украинского рынка новых автомобилей. В первую тройку попадает и японский Nissan (5,4 тыс. шт.), который показал самую высокую динамику роста (+24,2%) из брендов первой десятки. Далее следуют чешская Skoda (5,3 тыс. шт.; -6,2%) и корейский Hyundai (4,8 тыс. шт.; +13,7%).

Самым продаваемым автомобилем на рынке Украины стал кроссовер Renault Duster (3,4 тыс. шт.; +13,8%), сместив лидера 2017 года – KIA Sportage (3,1 тыс. шт.; -15,8%) – на второе место. За ними следуют Toyota RAV4 (2,5 тыс. шт.; -10,5%), Renault Logan (2,4 тыс. шт.; -15,8%) и Hyundai Tucson (2,2 тыс. шт.; +20,2%). Эксперты отмечают, что более половины моделей, вошедших в ТОП-10, за 2018 год продемонстрировали положительную динамику, причем двузначную.