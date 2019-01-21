ТОП-10 моделей-лидеров авторынка Северного Кавказа в 2018 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в регионах Северно-Кавказского ФО составил 52 тыс. единиц, что на 6% превышает результат годичной давности.

Первенство на местном рынке принадлежит семейству LADA Vesta, реализация машин которого в прошлом году составила 8 240 единиц, что на 12% больше, чем год назад. На второй позиции – LADA Granta с результатом 5 139 единиц (-12%). Тройку лидеров замыкает KIA Rio, обладателями которого в прошлом году стали 3 702 жителя Северного Кавказа (+18%).

Четвертое место в рейтинге занимает Toyota Camry (3 506 шт.; +1%), а замыкает пятерку лидеров рынка LADA Priora (3 187 шт.; -33%), которая в июле минувшего года была снята с производства. Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Северного Кавказа по итогам 2018 года попали: Hyundai Solaris (3 115 шт.; -11%), Volkswagen Polo (1 717 шт.; +14%), Hyundai Creta (1 634 шт.; +44%), LADA Largus (1 452 шт.; +34%) и LADA 4x4 (1 424 шт.; -8%).

Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на популярность LADA Vesta в целом по году, в декабре лидером рынка Северо-Кавказского ФО стала LADA Granta.