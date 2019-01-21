«Рольф» в 2018 году показал лучший результат работы за свою историю

Компания «Рольф» по итогам 2018 года добилась лучших результатов за свою 27-летнюю историю развития в работе всех ключевых бизнес-направлений.

Как сообщает пресс-служба «Рольфа», в прошлом году компания реализовала 96670 новых автомобилей, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом и выше темпов роста российского авторынка. В результате «Рольф» в 2018 году увеличил свою долю на российском рынке иномарок до 7,2%.

Как отмечается, весомый вклад в копилку результатов компании внес департамент корпоративных продаж. В прошлом году корпоративным клиентам «Рольфа» было реализовано 25611 новых автомобилей (+14%).

Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» продемонстрировало рост продаж на 34% и добилось результата 64320 реализованных автомобилей с пробегом.

Кроме того, компания «Рольф» добилась значительного роста и в направлении сервисного обслуживания. В течение 2018 года сервисные центры компании «Рольф» провели обслуживание и ремонт автомобилей в объеме 4 164 212 нормо-часов (без учета внутренних заказ-нарядов), что соответствует росту на 15% по сравнению с 2017 годом.

Серьезный вклад в динамику роста продаж компании внесли новые дилерские центры «Рольф», открытые в 2018 году: Toyota и Lexus Волгоградский на пересечении Третьего транспортного кольца и Волгоградского проспекта в Москве, KIA Пулково на Стартовой улице в Санкт-Петербурге и Фольксваген Центр Север на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД в Москве.