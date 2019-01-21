Горячая новость

ТОП-10 самых популярных моделей на рынке Дальнего Востока в 2018 году
  • 21.01.19 - 11:29

    ТОП-10 самых популярных моделей на рынке Дальнего Востока в 2018 году
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Обратный звонок. Канал коммуникации и привлечения звонков
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей MPV в 2018 году

    BYD Song Max - самая динамичная в продажах модель 2018 года.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году
  • 21.01.19

    Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: панельная дискуссия «Авторынок России – настоящее и будущее»
  • 17.04.18

    «ForAuto-2018»: панельная дискуссия «Авторынок России – настоящее и будущее»
Все видео

21.01.19 Прочитали 397 раз

«Рольф» в 2018 году показал лучший результат работы за свою историю

«Рольф» в 2018 году показал лучший результат работы за свою историю

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

33 500 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания «Рольф» по итогам 2018 года добилась лучших результатов за свою 27-летнюю историю развития в работе всех ключевых бизнес-направлений.

Как сообщает пресс-служба «Рольфа», в прошлом году компания реализовала 96670 новых автомобилей, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом и выше темпов роста российского авторынка. В результате «Рольф» в 2018 году увеличил свою долю на российском рынке иномарок до 7,2%.

Как отмечается, весомый вклад в копилку результатов компании внес департамент корпоративных продаж. В прошлом году корпоративным клиентам «Рольфа» было реализовано 25611 новых автомобилей (+14%).

Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» продемонстрировало рост продаж на 34% и добилось результата 64320 реализованных автомобилей с пробегом.

Кроме того, компания «Рольф» добилась значительного роста и в направлении сервисного обслуживания. В течение 2018 года сервисные центры компании «Рольф» провели обслуживание и ремонт автомобилей в объеме 4 164 212 нормо-часов (без учета внутренних заказ-нарядов), что соответствует росту на 15% по сравнению с 2017 годом.

Серьезный вклад в динамику роста продаж компании внесли новые дилерские центры «Рольф», открытые в 2018 году: Toyota и Lexus Волгоградский на пересечении Третьего транспортного кольца и Волгоградского проспекта в Москве, KIA Пулково на Стартовой улице в Санкт-Петербурге и Фольксваген Центр Север на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД в Москве.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи дилеры

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 моделей-лидеров авторынка Северного Кавказа в 2018 году

сегодня, 15:45

Все новости

Статьи на тему

Грузовики ждут дорог («Коммерсант»)

17 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году

сегодня, 14:00

Вся инфографика