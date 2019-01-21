ТОП-10 самых популярных моделей на рынке Дальнего Востока в 2018 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Дальневосточном ФО по итогам 2018 года составил 17,4 тыс. единиц, что на 29% больше, чем год назад.

Самым популярным автомобилем местного рынка третий год подряд становится Toyota RAV4. В прошлом году обладателями этого кроссовера стали 1 145 жителей ДФО, что на 8% меньше, чем в 2017-м. На второй строчке расположился Toyota Land Cruiser Prado с результатом 1 079 экземпляров (+64%). Замыкает тройку лидеров Hyundai Creta, объем рынка которого в прошлом году вырос в 2,1 раза и составил 1 072 автомобиля.

Далее в предпочтениях жителей Дальнего Востока следуют УАЗ «Патриот» (929 шт.; +37%) и Toyota Land Cruiser (681 шт.; -6%). Кроме них, в ТОП-10 дальневосточного рынка новых легковых автомобилей за январь – декабрь 2018 года вошли: LADA 4x4 (661 шт.; +17%), Nissan Terrano (608 шт.; +27%), Nissan X-Trail (527 шт.; +13%), KIA Rio (509 шт.; +71%) и Lexus RX (496 шт.; +13%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в декабре минувшего года лидером местного рынка стал отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», занявший в годовом рейтинге только четвертую позицию.