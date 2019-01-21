KIA в 2018 году реализовала корпоративным клиентам около 30 тысяч автомобилей

Корпоративные продажи KIA в декабре выросли на 46% и составили 2605 автомобилей. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 13% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. По итогам всего 2018 года корпоративным клиентам было реализовано 29712 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры KIA реализовали 18081 автомобиль – на 37% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2018 года в России было продано 227584 автомобилей KIA (+25%), что является новым абсолютным рекордом за всю 10-летнюю историю KIA Motors Rus. В результате KIA удерживает лидерство среди всех иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,6% против 11,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.