Код региона на номерных знаках транспортных средств привяжут к месту регистрации

В проекте новых правил регистрации транспортных средств, которые вступят в силу 4 августа 2019 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств», есть одно нововведение, вызывающее неоднозначную реакцию автовладельцев.

С одной стороны, уже провозглашено право автовладельца при продаже автомобиля оставлять себе понравившийся номер транспортного средства (с 2013 года разрешено передавать номер вместе с продажей автомобиля новому владельцу, что было удобно и экономно, так как позволяло не платить госпошлину 2 тысячи за изготовление новых номеров), а также заявлено, что «красивые номера» будут продаваться с аукционов (процедура еще будет разработана и прописана). С другой – готовится документ, который будет несколько ограничивать эти права.

В ГИБДД считают удобным, когда номера транспортных средств обязательно имеют номера с кодом региона, где зарегистрирован собственник автомобиля. Поэтому по новым правилам, автомобиль, купленный, например, в Москве, жителем Самарской области, необходимо будет регистрировать не в столице, а по месту жительства покупателя. Соответственно номера этого ТС получат код Самарской области.

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности», — пояснили сотрудники полиции журналистам «Коммерсанта», при этом сославшись на мировой опыт.