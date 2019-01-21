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Volkswagen в 2018 году увеличил продажи LCV в России на 10%

Volkswagen в 2018 году увеличил продажи LCV в России на 10%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

29.12.18

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Российские дилеры Volkswagen в 2018 году реализовали 7695 легких коммерческих автомобилей – это на 10% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили, наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях: в прошлом году покупателям было передано 4670 автомобилей группы Т6 (+14%). Особый интерес вызывала вместительная модель Volkswagen Caravelle, чьи продажи выросли на 23% до 3058 машин.

Реализация нового грузового Volkswagen Crafter составила 559 автомобилей, что более чем на 20% выше показателя 2017 года. На модели Volkswagen Caddy остановили свой выбор 1585 покупателей (+5%).  При этом наибольшим спросом в минувшем году пользовалась удлиненная модификация Caddy Maxi, свободно вмещающая 7 пассажиров: ее рост продаж составил 35%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили продажи volkswagen

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