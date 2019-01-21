АВТОВАЗ объявил о подписании специнвестконтракта

АВТОВАЗ объявил о подписании специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству.

В рамках СПИКа АВТОВАЗ выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров Альянса, в состав которой входят ООО «LADA Ижевск» (входит в Группу «АВТОВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», OOO «Мицубиси Моторс Рус», которые являются членами Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В контракте также участвуют правительства Самарской области, Республики Удмуртия, Москвы, Санкт-Петербурга и Калужской области, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта.

Как сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис заявил, что СПИК окажет поддержку компании в реализации ее амбициозного среднесрочного плана. «В ближайшие годы Группа «АВТОВАЗ» планирует полностью обновить модельный ряд LADA. В данной ситуации СПИК обеспечивает долгосрочную прогнозируемость, которая имеет решающее значение для нашей деятельности, а также будет способствовать развитию всей автокомпонентной отрасли в России», – подчеркнул он.

В свою очередь, председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов подтвердил, что 24 декабря 2018 года положения СПИКа утверждены внеочередным заседанием совета директоров компании. Он также отметил, что СПИК предоставляет возможность для АВТОВАЗа и его партнеров по Альянсу продолжать инвестировать в новые проекты и увеличивать локализацию и экспорт.

Группа «АВТОВАЗ» входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади Группы расположены в г. Тольятти – ПАО «АВТОВАЗ» и в г. Ижевск – ООО «ЛАДА Ижевск».

Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Официальная дилерская сеть LADA является самой крупной в России – около 300 дилерских центров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20%, что является лучшим показателем за последние 7 лет. Что касается экспорта АВТОВАЗа, в 2018 году автомобили LADA продавались в 34 странах. На зарубежных рынках было реализовано 38052 машины, что на 57% по сравнению с 2017 годом. Следует отметить особый успех АВТОВАЗа на рынках стран СНГ, в Казахстане LADA стала лидером рынка, а в Беларуси заняла вторую строчку рейтинга продаж.