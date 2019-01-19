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ТОП-10 моделей-лидеров на авторынке Санкт-Петербурга в 2018 году

Лидером рейтинга в очередной раз стал Hyundai Solaris

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 112 тыс. единиц, что на 11% больше, чем в 2017 году.

Лидером авторынка Северной столицы остался седан Hyundai Solaris – за прошлый год его обладателями стали 5,5 тыс. петербуржцев (-17%). На второй строчке этого рейтинга расположился седан Volkswagen Polo с результатом 5,4 тыс. экземпляров (+9%). Третью строчку занял KIA Rio (5,2 тыс. шт.; +14%).

Пятерку моделей-лидеров петербургского рынка замыкают Hyundai Creta (4,5 тыс. шт.; +5%) и LADA Vesta (3,3 тыс. шт.; +47%). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года также вошли: Volkswagen Tiguan (3,1 тыс. шт.; +16%), Mitsubishi Outlander (3,1 тыс. шт.; +17%), Skoda Rapid (2,9 тыс. шт.; -6%), LADA Largus (2,7 тыс. шт.; +30%) и Renault Duster (2,4 тыс. шт.; -12%).

Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года лидером на авторынке Питера стал KIA Rio, который удерживает это звание третий месяц подряд.

, источник: www.autostat.ru

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