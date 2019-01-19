Горячая новость

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Москвы в 2018 году
  • 19.01.19 - 08:00

    ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Москвы в 2018 году
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 19 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте small cars в 2018 году

    На первом месте - Volkswagen Polo, на втором - Toyota Yaris.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России
  • 18.01.19

    ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России
Все публикации

Видео

Классифайд CarWeGo. IT-Революция в автобизнесе: выступление Кирилла Кириченко и Антона Клименкова
  • 27.11.18

    Классифайд CarWeGo. IT-Революция в автобизнесе: выступление Кирилла Кириченко и Антона Клименкова
Все видео

19.01.19 Прочитали 614 раз

Haval в 2018 году увеличил продажи в России на 70%

Haval в 2018 году увеличил продажи в России на 70%

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Haval в 2018 году реализовали 3213 автомобилей, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9. В настоящее время китайский бренд представлен в России кроссоверами и внедорожниками H2, H6, H6 Coupe и H9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году в модельном ряду Haval появятся две новые модели. В первую очередь, это новый кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель, а также рамный внедорожник Haval H9, первыми встанут на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится в начале 2019 года. Продажи нового Haval F7 российского производства начнутся в апреле - мае. Кроме того, летом будущего года модельный ряд бренда в России пополнит еще одна новинка, мировая премьера которой состоится в ближайшее время. Это кроссовер молодежной серии F, созданный на основе концепт-кара HB-03. Модель также будет производиться на российском заводе Haval.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи китайские автомобили haval

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Major стал официальным дилером бренда Haval

17 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика