Haval в 2018 году увеличил продажи в России на 70%

Российские дилеры Haval в 2018 году реализовали 3213 автомобилей, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9. В настоящее время китайский бренд представлен в России кроссоверами и внедорожниками H2, H6, H6 Coupe и H9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году в модельном ряду Haval появятся две новые модели. В первую очередь, это новый кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель, а также рамный внедорожник Haval H9, первыми встанут на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится в начале 2019 года. Продажи нового Haval F7 российского производства начнутся в апреле - мае. Кроме того, летом будущего года модельный ряд бренда в России пополнит еще одна новинка, мировая премьера которой состоится в ближайшее время. Это кроссовер молодежной серии F, созданный на основе концепт-кара HB-03. Модель также будет производиться на российском заводе Haval.