Горячая новость

LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке
  • 18.01.19 - 08:27

    LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Обратный звонок. Канал коммуникации и привлечения звонков
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 18 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте mid size cars в 2018 году

    На вершине таблицы - снова Toyota Camry.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России
  • 18.01.19

    ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России
Все публикации

Видео

Презентация Андрея Варламова (Jaguar Land Rover Russia, автомобили с пробегом)
  • 30.03.17

    Презентация Андрея Варламова (Jaguar Land Rover Russia, автомобили с пробегом)
Все видео

18.01.19 Прочитали 2422 раз

Новый Chery Tiggo 7 будет представлен в России весной 2019 года

Новый Chery Tiggo 7 будет представлен в России весной 2019 года

АВТОСТАТ ОМНИБУС'2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

16.03.18

PDF, 88 стр.

120 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания Chery в этом году планирует представить на российском рынке кроссовер Tiggo 7, у которого  уже более 150 тыс. поклонников в Восточной Европе, Центральной и Южной Америке, Ближнем Востоке, Африке и Азии.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, Chery Tiggo 7 – серийная модель, созданная на базе прототипа концепт-кара TX, получившего приз за лучший дизайн от Auto Design Conference в Европе и названного «Лучшим концепт-каром» на Женевском автосалоне в 2012 году. Кроссовер Tiggo 7 был разработан международной командой CTCS (Chery Technical Center Shanghai), которая на протяжении всех процессов исследований и разработок придерживалась принципа «дизайн должен доминировать». Таким образом, им  удалось сохранить дизайнерскую сущность концепта TX в Chery Tiggo 7. Над концептом TX и серийной моделью – Tiggo 7 – работала международная команда дизайнеров под руководством Джеймса Хоупа.

Полная информация о спецификациях, комплектациях и ценах Chery Tiggo 7 будет объявлена на официальной презентации модели весной 2019 года. Как заявляют в компании Chery, кроссовер Tiggo 7 в России составит достойную конкуренцию корейским, японским и американским автомобилям. Причина такой уверенности кроется не только в дизайне, но и в богатом оснащении модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили chery chery tiggo 7

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Chery в 2019 году привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7

20 декабря 2018

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в декабре? («Автостат»)

3 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика