Новый Chery Tiggo 7 будет представлен в России весной 2019 года

Компания Chery в этом году планирует представить на российском рынке кроссовер Tiggo 7, у которого уже более 150 тыс. поклонников в Восточной Европе, Центральной и Южной Америке, Ближнем Востоке, Африке и Азии.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, Chery Tiggo 7 – серийная модель, созданная на базе прототипа концепт-кара TX, получившего приз за лучший дизайн от Auto Design Conference в Европе и названного «Лучшим концепт-каром» на Женевском автосалоне в 2012 году. Кроссовер Tiggo 7 был разработан международной командой CTCS (Chery Technical Center Shanghai), которая на протяжении всех процессов исследований и разработок придерживалась принципа «дизайн должен доминировать». Таким образом, им удалось сохранить дизайнерскую сущность концепта TX в Chery Tiggo 7. Над концептом TX и серийной моделью – Tiggo 7 – работала международная команда дизайнеров под руководством Джеймса Хоупа.

Полная информация о спецификациях, комплектациях и ценах Chery Tiggo 7 будет объявлена на официальной презентации модели весной 2019 года. Как заявляют в компании Chery, кроссовер Tiggo 7 в России составит достойную конкуренцию корейским, японским и американским автомобилям. Причина такой уверенности кроется не только в дизайне, но и в богатом оснащении модели.