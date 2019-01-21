У моделей Renault Dokker и Koleos обновились ценники

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», в результате проводимого мониторинга цен* было установлено, что с начала года выросли цены на две модели Renault – Dokker и Koleos. Отмечается, что большинство комплектаций этих моделей подорожали на сумму от 15 до 39 тыс. руб.

Теперь универсал Renault Dokker с бензиновым двигателем объемом 1,6 л (82 л.с.) в самой доступной комплектации Access можно приобрести за 904 990 руб., а топовая версия Drive обойдется в 1 009 990 руб. Дизельные варианты с двигателем 1,5 л (90 л.с.) предлагаются от 1 079 990 руб. за комплектацию Life до 1 129 990 руб. за версию Drive.

Кроссовер Koleos получил новые ценники во всех комплектациях, кроме начальной Comfort, появление которой компания Renault анонсировала еще в декабре. Цена новой минимальной комплектации составляет 1 699 тыс. руб. За эти деньги покупатель приобретает автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. Максимальная комплектация Premium с бензиновым двигателем 2,5 л (171 л.с.) обойдется в 2 177 900 руб. Новая цена на единственный дизельный вариант кроссовера в комплектации Premium установлена на уровне 2 337 900 руб.

Отметим, что по итогам 2018 года российские дилеры Renault реализовали 137 062 автомобиля, что чуть выше (+0,3%) уровня продаж марки в 2017 году.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.