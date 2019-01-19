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19.01.19 Прочитали 59 раз

В России подорожали две модели Mazda

Mazda3

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в январе седаны и хэтчбеки Mazda3, а также седаны Mazda6, подорожали на 13 – 72 тыс. руб. во всех комплектациях. При этом кроссоверы Mazda CX-5 и СХ-9 пока сохранили свои прежние ценники.

Новая цена на седан Mazda3 в начальной комплектации Active+ с двигателем 1,6 л (104 л.с.) составляет 1 243 тыс. руб. Максимально оснащенный вариант Exclusive с двигателем 1,5 л (120 л.с.) обойдется в 1 421,3 тыс. руб. Хэтчбек Mazda3 на российском рынке представлен в единственной комплектации Active+ и предлагается к продаже за 1 334 тыс. руб. Отметим, что все семейство Mazda3 подорожало на сумму 13 тыс. руб.

А вот обновленный седан Mazda6, поступивший в продажу в начале декабря прошлого года, получил более существенную прибавку – от 47 до 72 тыс. руб. Его минимальная цена за комплектацию Drive с 2-литровым двигателем (150 л.с.) теперь установлена на уровне 1 498 тыс. руб. Стоимость топовой версии Executive Plus с двигателем 2,5 л (231 л.с.) увеличилась до 2 244 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на семейство Mazda3 отмечалось декабре прошлого года и составило от 25 до 27 тыс. руб.

Также отметим, что всего за 2018 год в России было реализовано 31 683 автомобиля марки Mazda, что на 22% превышает уровень продаж 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии mazda

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