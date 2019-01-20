Chevrolet Niva стала дороже на 11 – 13 тысяч рублей

Внедорожник Chevrolet Niva, вошедший в ТОП-20 самых популярных моделей российского рынка в 2018 году, подорожал на 11 – 13 тыс. руб. во всех комплектациях. Такой вывод сделали специалисты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Теперь минимальная цена Chevrolet Niva установлена на уровне 639 тыс. руб., а топовый вариант обойдется покупателям в 789 тыс. руб. Все версии внедорожника оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,7 л мощностью 80 л.с. в паре с механической трансмиссией.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в октябре и составило 5 тыс. руб.

Отметим также, что в 2018 году продажи внедорожников Chevrolet Niva в России составили 29 235 единиц, что на 3% ниже результата годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.