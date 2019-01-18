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Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera

Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera

Компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 1236 автомобилей Porsche Panamera, включая 1154 машины, реализованных с 15 ноября 2016-го по 17 декабря 2018 года, и 82 не реализованных автомобиля. Причиной отзыва является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время. В этом случае для вращения рулевого колеса потребуется прилагать повышенное усилие. Функциональность усилителя рулевого управления полностью восстанавливается после выключения и последующего включения зажигания, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Порше Руссланд» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведено перепрограмирование блока управления электроусилителя руля. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним. в декабре прошлого года компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 334 кроссоверов Porsche Cayenne, произведенных с августа по октябрь 2018 года (из них 186 автомобилей, реализованных с сентября по ноябрь 2018 года). Причиной отзыва стали установленные замки ремней безопасности заднего правого сиденья, которые не отвечают требуемой спецификации. Это может привести к тому, что при сильном фронтальном ударе необходимая функция удержания системы ремней безопасности не сможет сработать. На автомобилях Porsche Cayenne должны быть заменены замки ремня безопасности заднего правого сиденья.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв премиум-марки porsche porsche panamera

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