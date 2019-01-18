MINI привезет в Россию юбилейную спецсерию

Бренд MINI в честь своего 60-летнего юбилея представил эксклюзивную серию MINI 60 Years Collection. Специальная серия включает 3-х и 5-дверные версии MINI, для каждой из которых доступны четыре варианта двигателя. В России будет представлен автомобиль MINI 3 двери с двигателем Cooper S, сообщает пресс-служба британской марки. Автомобили эксклюзивной серии появятся на российском рынке в первой половине 2019 года.

Спортивные достижение бренда в первую очередь угадываются по отделке кузова MINI 60 Years Collection, характерной для британских гоночных автомобилей. А зеленый цвет British Racing Green IV намекает на характер и происхождение компактной премиальной модели. В России эксклюзивная серия будет представлена в цвете British Racing Green IV в сочетании с отделкой Pepper White. Облик автомобилей специальной серии завершают особые юбилейные полоски на капоте и эксклюзивные легкосплавные колесные диски 60 Years Spoke в двухцветном исполнении.

Яркий логотип 60 Years украшает не только левую сторону капота, но и пространство в зоне указателей поворотов, накладки на пороги со стороны водителя и переднего пассажира. В салоне его можно увидеть на специальных декоративных вставках, обивке подголовников передних сидений и на рулевом колесе. Одним из специально разработанных к юбилею дизайнерских штрихов является светодиодное проецирование логотипа на пространство возле автомобиля при открывании водительской двери. В перечень стандартного оснащения автомобилей юбилейной серии входят обтянутое кожей спортивное рулевое колесо и спортивные сиденья с кожаной обивкой MINI Yours Leather Lounge 60 Years эксклюзивного цвета Dark Maroon.