Стали известны подробности о специнвестконтракте Hyundai

Стали известны детали специального инвестиционного контракта «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» для реализации инвестиционного проекта по локализации производства легковых автомобилей в Российской Федерации, подписанного Минпромторгом России 25 декабря 2018 года.

Как рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, специальный инвестиционный контракт заключен сроком на 10 лет. Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд рублей, но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 млрд рублей. Объем налогов, планируемых к отчислению в бюджеты различных уровней, составит более 244 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Данный проект полностью отвечает целям и задачам Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации, компания приняла обязательства по производству легковых автомобилей с использованием ключевых российских компонентов: двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления. Реализации проекта предполагает осуществление поставок продукции на экспортные рынки, и осуществление НИОКР на территории Российской Федерации», – отметил глава Минпромторга.

Добавим, что в рамках проекта будет освоено высоко локализованное производство автомобилей KIA Rio, Hyundai Solaris и Creta и машинокоплектов. В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. По итогам 2018 года объем экспорта завода составил 11,5 тыс. автомобилей из более чем 230 тыс. выпущенных.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является вторым крупнейшим автопроизводителем в России. За 8 лет работы завод выпустил более 1 млн 700 тыс. автомобилей. На данный момент общие инвестиции в предприятие превысили 1 млрд долларов.