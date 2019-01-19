КАМАЗ утвердил программу по улучшению качества автомобилей на 2019 год

На КАМАЗе утверждена программа «Качество-2019» и Цели в области качества на текущий год. Среди основных задач года – снизить IPHV3mis (количество рекламационных дефектов на 100 автомобилей по результатам 3 месяцев эксплуатации) на 10%, повысить уровень удовлетворенности автомобилем в момент покупки до 86% и уровень удовлетворенности потребителя сервисным центром – до 89%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

КАМАЗ также намерен снизить коэффициент дефектности (APA) на автомобиль на 10% и на 10 же процентов – количество дефектов на автомобиль (DPV). В целом, по итогам года компания планирует снизить потери от брака на 20%. Помимо этого, перед камазовцами ставится задача обеспечить реализацию продукции диверсификации на сумму 7,88 млрд рублей. Отметим, что Цели устанавливаются относительно фактически достигнутых значений в 2018 году.

Что касается результатов по улучшению качества производства автомобилей по итогам 11 месяцев 2018 года, количество DPV снизилось на 22%, APA – на 21,5%. В апреле 2018 года система менеджмента качества ПАО «КАМАЗ» была успешно сертифицирована на соответствие требованиям новой версии ИСО 9001-2015. В рамках развития «Производственной системы «КАМАЗ» было внедрено более 27 тыс. кайдзен-предложений и 716 кайдзен-проектов. Экономический эффект от их реализации составил 1,3 млрд рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году КАМАЗ с большим отрывом от конкурентов сохранил звание лидера российского рынка новых грузовых автомобилей. Так, на долю отечественного производителя пришлось свыше 30% от общего объема.