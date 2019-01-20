Mercedes-Benz в 2018 году увеличил продажи LCV в России на 2%

Российские дилеры Mercedes-Benz по итогам 2018 года реализовали 6608 малотоннажных автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности.

Как отмечает генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России Томас Гансер, уверенные результаты показывает бестселлер марки Sprinter Classic. Кроме того, интерес российских клиентов к многофункциональным автомобилям V-Классу и Vito остается достаточно высоким.

Что касается новинок 2018 года, летом в России состоялась премьера нового пикапа Х-Класса, в конце года началась реализация и шестицилиндровой версии, а также поступило в продажу новое поколение Sprinter, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Дилерская сеть Mercedes-Benz Vans насчитывает на сегодня 64 точки продаж, из них 15 специализированных малотоннажных центров и 16 сервисных центров.