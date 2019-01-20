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Mercedes-Benz в 2018 году увеличил продажи LCV в России на 2%

Mercedes-Benz Sprinter Classic

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

29.12.18

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Российские дилеры Mercedes-Benz по итогам 2018 года реализовали 6608 малотоннажных автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности.

Как отмечает генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России Томас Гансер, уверенные результаты показывает бестселлер марки Sprinter Classic. Кроме того, интерес российских клиентов к многофункциональным автомобилям V-Классу и Vito остается достаточно высоким.

Что касается новинок 2018 года, летом в России состоялась премьера нового пикапа Х-Класса, в конце года началась реализация и шестицилиндровой версии, а также поступило в продажу новое поколение Sprinter, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Дилерская сеть Mercedes-Benz Vans насчитывает на сегодня 64 точки продаж, из них 15 специализированных малотоннажных центров и 16 сервисных центров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили продажи премиум-марки mercedes-benz

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