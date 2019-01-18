Mercedes-Benz в 2018 году сохранил лидерство в премиум-сегменте в России

Российские дилеры Mercedes-Benz по итогам 2018 года реализовали 37788 легковых автомобилей (включая 1606 единиц V-Класса и 263 X-Класса), что на 3% выше показателя годичной давности. Таким образом, штутгартская марка в шестой раз подряд занимает лидирующую позицию среди премиальных автопроизводителей в России. Согласно итогам продаж, Mercedes-Benz превзошел конкурентов в сегментах Mercedes-Maybach,S-Класса, SL, купе и кабриолета E-Класса и GLC, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

В 2018 году продолжалось развитие дилерской сети по продажам и сервису легковых автомобилей Mercedes-Benz в России, которая пополнилась дилерским центром «Автомаш-МБ» и городским шоурумом «Лукавто» в Москве. В дополнение к этому ряд дилерских центров был реконструирован в течение года. К концу года дилерская сеть легковых автомобилей включала 70 дилеров по продажам и сервису, 4 городских шоу-рума, 8 отдельных СТОА и 15 специализированных AMG Performance Centers. Несколько точек продаж находились в стадии реконструкции и будут запущены в эксплуатацию в 2019 году.

«В 2019 году ожидается существенное обновление нашего модельного портфолио, в особенности внедорожных моделей, которые так популярны в России. Более того, появятся несколько принципиально новых моделей», – заявил, генеральный директор «Мерседес-Бенц Рус» Ян К. Мадея.

В 2019 году также будет запущен завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Есипово в Московской области. Здесь будут выпускаться седаны E-Класса, а затем локализовано производство внедорожников GLE, GLC и GLS.