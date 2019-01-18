«Авилон» продлевает проект Cadillac House на Петровке

ГК «Авилон» продляет проект Cadillac House на Петровке – бутик продолжит экспонирование модельного ряда Cadillac до 15 февраля 2019 года. Напомним, в октябре 2018 года «Авилон» и General Motors Russia запустили совместный проект – Бутик роскошных автомобилей на Петровке.

Как сообщает пресс-служба дилера, с 15 ноября 2018-го до 15 января 2019 года в шоу-руме «Авилон Аура» эскпонировались внедорожник Cadillac Escalade, кроссовер Cadillac XT5 и представительский седан Cadillac CT6. Также в шоу-руме был представлен единственный в России Chevrolet Corvette Grand Sport в цвете Arctic White. За период работы экспозицию посетили более 600 человек.

«Cadillac House Moscow – это еще один уникальный проект «Авилон» и General Motors Russia. Мы видим его успех, в первую очередь, в увеличении узнаваемости бренда среди потенциальной аудитории. А также рассматриваем его в качестве дополнительной возможности укрепления позиций лидерства компании «Авилон» на автомобильном рынке», – говорит директор филиала Cadillac Chevrolet Авилон Александр Савельев.

На данный момент «Авилон» владеет дилерским центром Cadillac на Волгоградском проспекте, в марте 2019 года планируется открытие второго центра на Белой даче. Бутик на Петровке, 15 является третьей площадкой «Авилона» для продажи автомобилей.