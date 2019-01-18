Горячая новость

LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке
  • 18.01.19 - 08:27

    LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 18 января

    Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте mid size cars в 2018 году

    На вершине таблицы - снова Toyota Camry.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
  • 17.01.19

    ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
Все публикации

Видео

Интервью заместителя руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светланы Никитиной
  • 27.04.17

    Интервью заместителя руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светланы Никитиной
Все видео

18.01.19 Прочитали 1155 раз

«Авилон» продлевает проект Cadillac House на Петровке

PHOTO-2018-11-17-22-15-49(1)

ГК «Авилон» продляет проект Cadillac House на Петровке – бутик продолжит экспонирование модельного ряда Cadillac до 15 февраля 2019 года. Напомним, в октябре 2018 года «Авилон» и General Motors Russia запустили совместный проект – Бутик роскошных автомобилей на Петровке.

Как сообщает пресс-служба дилера, с 15 ноября 2018-го до 15 января 2019 года в шоу-руме «Авилон Аура» эскпонировались внедорожник Cadillac Escalade, кроссовер Cadillac XT5 и представительский седан Cadillac CT6. Также в шоу-руме был представлен единственный в России Chevrolet Corvette Grand Sport  в цвете Arctic White. За период работы экспозицию посетили более 600 человек.

«Cadillac House Moscow – это еще один уникальный проект «Авилон» и General Motors Russia. Мы видим его успех, в первую очередь, в увеличении узнаваемости бренда среди потенциальной аудитории. А также рассматриваем его в качестве дополнительной возможности укрепления позиций лидерства компании «Авилон» на автомобильном рынке», – говорит директор филиала Cadillac Chevrolet Авилон Александр Савельев.

На данный момент «Авилон» владеет дилерским центром Cadillac на Волгоградском проспекте, в марте 2019 года планируется открытие второго центра на Белой даче. Бутик на Петровке, 15 является третьей площадкой «Авилона» для продажи автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры cadillac

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Российские дилеры Cadillac начали продажи кроссовера XT5 в версии Black Ice

4 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в октябре 2018 года

12 ноября 2018

Вся инфографика