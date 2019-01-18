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Испанский авторынок в 2018 году вырос на 7%

Испанский авторынок в 2018 году вырос на 7%

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

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Испанский авторынок в 2018 году вырос на 7% и составил 1 млн 321 тыс. 438 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат достигнут, несмотря на то, что после введения с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP падение спроса фиксировалось четыре месяца подряд. В связи с этим в ассоциации ожидают сохранения отрицательной динамики и в начале 2019 года. 

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в прошлом году стал местный SEAT, реализовавший 107328 автомобилей (+13,6%). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на 14,9% до 102954 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 98914 машин (+12,7%). Замыкают пятерку лидеров Renault (96198 шт., -5,2%) и Opel (79755 шт., -8,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы испания автомобильные рынки

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