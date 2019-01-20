Итальянский авторынок в 2018 году сократился впервые за 5 лет

Автомобильный рынок Италии в 2018 году снизился на 3,1% и составил 1 млн 910 тыс. 25 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех лет последовательного восстановления спроса.

Согласно данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом году реализовал 323342 машины (-19,7%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 12,4% до 162775 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 129563 автомобиля (-3,4%). Замыкают пятерку лидеров Renault (125154 шт.; -6,4%) и Peugeot (108468 шт.; +4%).