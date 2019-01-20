Горячая новость

ТОП-10 моделей-лидеров на авторынке Санкт-Петербурга в 2018 году
  • 20.01.19 - 08:00

    ТОП-10 моделей-лидеров на авторынке Санкт-Петербурга в 2018 году
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 января

    Рейтинг продаж автопроизводителей в 2018 году

    Мировой рынок легковых автомобилей за год вырос на 0,2%. 

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России
  • 18.01.19

    ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России
Все публикации

Видео

Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
  • 22.04.16

    Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
Все видео

20.01.19 Прочитали 90 раз

Итальянский авторынок в 2018 году сократился впервые за 5 лет

Итальянский авторынок в 2018 году сократился впервые за 5 лет

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Автомобильный рынок Италии в 2018 году снизился на 3,1% и составил 1 млн 910 тыс. 25 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех лет последовательного восстановления спроса.

Согласно данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом году реализовал 323342 машины (-19,7%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 12,4% до 162775 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 129563 автомобиля (-3,4%). Замыкают пятерку лидеров Renault (125154 шт.; -6,4%) и Peugeot (108468 шт.; +4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы италия автомобильные рынки

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Испанский авторынок в 2018 году вырос на 7%

18 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Европейский автопром дымится от возмущения («Коммерсант»)

20 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?

27 декабря 2018

Вся инфографика
Загрузка...