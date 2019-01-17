УАЗ «Патриот» получит улучшенные комплектации

Ульяновский автозавод улучшил начальные и средние комплектации внедорожника УАЗ «Патриот», список оснащения которых стал более вариативным.



Так, с февраля 2019 года УАЗ «Патриот» в исполнениях «Классик» и «Оптимум» можно будет оснастить опциями, которые прежде для таких версий были недоступны. Например, обе комплектации можно будет дополнить противотуманными фарами, которые сейчас положены исключительно для машин в комплектациях «Престиж» и «Максимум», сообщает пресс-служба УАЗа.



Для «Патриотов» в начальной комплектации «Классик» можно будет заказать дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и навигацией. Сейчас это оборудование доступно для «Патриотов», начиная с более дорогого исполнения «Оптимум» за 899 тыс. рублей.



«Патриоты» в комплектации «Оптимум» по умолчанию оснащаются кондиционером, но с февраля 2019 года клиенты смогут заказать пакет «Климат» (климат-контроль плюс атермальные стекла). Последний нынче является прерогативой дорогих версий «Престиж» (опционально) и «Максимум» (базовое оборудование).



Также сейчас датчики парковки спереди и сзади и камера заднего вида присутствуют только в комплектации «Максимум», но с февраля покупатели смогут заказать это оснащение в составе «Пакета безопасной парковки» и на машины в менее дорогом исполнении «Престиж».



Напомним, осенью прошлого года начались продажи обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» с более мощным двигателем, улучшенными коробкой передач, рулевым управлением, подвеской и шумоизоляцией.