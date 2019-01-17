Горячая новость

В 2018 году в Евросоюзе было продано 5,2 тыс. автомобилей LADA
  • 17.01.19 - 15:52

    В 2018 году в Евросоюзе было продано 5,2 тыс. автомобилей LADA
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Vehicle Visuals: как повысить средний чек в автосервисе
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 января

    Европейский авторынок в 2018 году остался на уровне предыдущего года

    Продажи легковых автомобилей в Европе составили 15,6 млн штук.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
  • 17.01.19

    ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
Все видео

18.01.19 Прочитали 948 раз

УАЗ «Патриот» получит улучшенные комплектации

УАЗ «Патриот» получит улучшенные комплектации

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

120 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Ульяновский автозавод улучшил начальные и средние комплектации внедорожника УАЗ «Патриот», список оснащения которых стал более вариативным.

Так, с февраля 2019 года УАЗ «Патриот» в исполнениях «Классик» и «Оптимум» можно будет оснастить опциями, которые прежде для таких версий были недоступны. Например, обе комплектации можно будет дополнить противотуманными фарами, которые сейчас положены исключительно для машин в комплектациях «Престиж» и «Максимум», сообщает пресс-служба УАЗа.

Для «Патриотов»  в начальной комплектации «Классик» можно будет заказать дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и навигацией. Сейчас это оборудование доступно для «Патриотов», начиная с более дорогого исполнения «Оптимум» за 899 тыс. рублей.

«Патриоты»  в комплектации «Оптимум» по умолчанию оснащаются кондиционером, но с февраля 2019 года клиенты смогут заказать пакет «Климат» (климат-контроль плюс атермальные стекла). Последний нынче является прерогативой дорогих версий «Престиж» (опционально) и «Максимум» (базовое оборудование).

Также сейчас датчики парковки спереди и сзади и камера заднего вида присутствуют только в комплектации «Максимум», но с февраля покупатели смогут заказать это оснащение в составе «Пакета безопасной парковки» и на машины в менее дорогом исполнении «Престиж».   

Напомним, осенью прошлого года начались продажи обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» с более мощным двигателем, улучшенными коробкой передач, рулевым управлением, подвеской и шумоизоляцией.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые опции уаз patriot уаз

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Автомобили УАЗ прибавили в цене от 12 до 20 тысяч рублей

11 января 2019

Все новости

Статьи на тему

«Патриоты» и «буханки» переплывают Урал («Коммерсант»)

28 ноября 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Кто за рулём УАЗ «Патриот»?

4 июля 2018

Вся инфографика