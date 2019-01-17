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LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке

LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

PDF, 43 стр.

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В декабре 2018 года самым продаваемым автомобилем в России стала LADA Granta, которая разошлась тиражом в 12546 экземпляров. При этом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», данная модель лидирует на российском рынке уже второй месяц подряд.

Напомним, что в ноябре она тоже была лидером рынка, а до этого еще в сентябре и мае. Получается, за четыре последних месяца, когда в России шли продажи семейства нового поколения (с 1 сентября 2018 года), Granta в трех из них была на вершине рынка. По мнению руководителя пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, широкая линейка кузовов и более доступная цена, чем у конкурентов, сыграли в пользу «Гранты». «С учетом этих факторов LADA Granta может смело претендовать на титул лидера российского рынка в 2019 году», - считает эксперт.

Второе место в рейтинге декабрьских предпочтений россиян заняла LADA Vesta (11601 шт.), которая в целом по 2018 году стала бестселлером рынка. Замкнул тройку лидеров KIA Rio (8642 шт.), за которым расположился седан Volkswagen Polo (5996 шт.). Далее следуют сразу две модели Hyundai – кроссовер Creta (5249 шт.) и седан Solaris (4452 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам декабря 2018 года попали: LADA Largus (4283 шт.), Toyota Camry (4019 шт.), Toyota RAV4 (3616 шт.) и Volkswagen Tiguan (3602 шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили модели-лидеры lada lada granta lada vesta kia kia rio

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